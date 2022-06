Leichtathletik: Gina Lückenkemper von Kritik in vergangenen Jahren hart getroffen

Gina Lückenkemper hat die Kritik an ihren Leistungen in den vergangenen Jahren schwer getroffen.

„Man ist sofort der Buhmann, wenn es nicht läuft. Ich finde es in solchen Situationen erstaunlich, was sich manche Menschen rausnehmen, über andere Menschen zu urteilen“, sagte die 25-Jährige im Interview mit dem Münchner Merkur und der tz : „Ich gehe ja auch nicht bei anderen Leuten ins Büro und beurteile Menschen für ihre Leistung im Job.“

Lückenkemper: Kritik „war krass“

Davor sei es „schon erschreckend“ gewesen, was die Vize-Europameisterin in den vergangenen zwei Jahren einstecken musste.

„Ich finde es ehrlich gesagt allgemein krass, wie schnell wir in unserer Gesellschaft über andere Menschen urteilen. Bei mir ging das in den vergangenen Jahren richtig ab“, sagte Lückenkemper, die am Wochenende in Berlin erstmals seit 2018 wieder deutsche Meisterin werden will.