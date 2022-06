Zinédine Zidane wird 50: Als die Legende bittere Tränen vergoss

Seine Kopfnuss gegen Marco Materazzi in der Verlängerung des WM-Finals 2006 in Berlin hatte zwar erst mal für viel Kopfschütteln gesorgt, doch diese unnötige Geste beim letzten Pflichtspiel seiner ruhmreichen Laufbahn wurde ihm längst verziehen.

WM 2006: Zidane nach Kopfnuss „fix und fertig“

„Alles was Zizou angefasst hat, wurde zu Gold. Aber nach seinem Ausraster in Berlin hat er sich in der Kabine mit Tränen in den Augen bei uns entschuldigt, doch keiner konnte es wirklich hören, weil er es mit leiser Stimme verkündete“, erzählt sein ehemaliger Nationalmannschaftskollege Frank Leboeuf im Gespräch mit SPORT1.