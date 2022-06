WWE-Ikone Triple H lässt aufhorchen: "Ich bin zurück!"

So lief der TV-Auftritt des WWE-Bosses nach dem Sex-Skandal

Laut übereinstimmenden Medienberichten ist der eigentlich als entmachtet geltende Ligavorstand und McMahon-Schwiegersohn „Triple H“ Paul Levesque am Mittwoch an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt - und hat dort mit einer Aufsehen erregenden Ansage für Wirbel gesorgt. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE )

Triple H an alter WWE-Machtbasis: „Ich bin zurück“

Wie zuerst John Pollock von Post Wrestling vermeldete, war Levesque im Performance Center von Orlando und wandte sich an die dort arbeitenden Talente und Trainer. Wie inzwischen auch andere Portale berichten, fiel dabei der Satz „Ich bin zurück!“, wobei offen blieb, was genau damit gemeint war.

Im vergangenen Jahr stellten mehrere Entwicklungen Levesques Rolle im Unternehmen in Frage, zum einen seine lebensgefährlichen Herzprobleme im Sommer (wegen der er mittlerweile seine Ringkarriere für beendet erklärt hat), zum anderen ein schon vorher eingeleiteter Verlust an internem Einfluss .

Vince McMahon hatte Levesques Einfluss verringert

Schwiegervater Vince riss die Kontrolle über die Talentförderungspolitik wieder an sich und verordnete neue Leitlinien, der im Zuge von Levesques Aufstieg einst ausgebootete Talentchef John Laurinaitis bekam seine alte Rolle zurück, zahlreiche langjährige Vertraute Levesques wurden entlassen - unter ihnen die mittlerweile von Konkurrent AEW verpflichteten William Regal und Samoa Joe .

Die Machtverhältnisse sortieren sich offenbar weiter neu

Levesque verblieb trotz allem im Unternehmensvorstand mit Sitz in Stamford, Connecticut und verhielt sich nach außen hin still und loyal, durch den vergangene Woche enthüllten McMahon-Skandal steht er nun wieder vor einer neuen Situation.

Der interne Rivale Laurinaitis ist wegen seiner eigenen Verwicklung in die anrüchigen Vorgänge beurlaubt, Boss Vince ist trotz seiner offensiven Auftritte bei RAW und SmackDown geschwächt und Levesques Ehefrau und Vorstandskollegin Stephanie - deren eigene WWE-Zukunft zuletzt auch in Frage stand - ist nun als Interimschefin offiziell an Vinces Stelle getreten.