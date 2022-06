Poker News: Brunsons neue Karriere

Doyle Brunson neuester WPT Ambassador

Hall Of Fame Nominierungen stehen fest

Die Wahl wird getroffen durch bestehende Mitglieder der Poker Hall Of Fame. Letztes Jahr war es Eli Elezra, der während des $1979 Hall Of Fame Bounty Events bekannt gegeben wurde. Das 2022 Mitglied wird ebenso während dieses Turniers im Juli bekannt gegeben.

Geschichten von der WSOP

Online WSOP auf GGPoker?

Wir dürfen also wie immer gespannt sein, was sich GGPoker für die nächste Online-Turnier-Serie ausdenken wird. Momentan ist jedoch der Fokus noch auf den microMILLION$, die noch bis zum 3. Juli laufen.

Global Poker Index - Player Of The Year Deutschland

Da nun mit der World Series Of Poker und den weiteren rückkehrenden Live Events wieder Bewegung in die Turnierergebnisse kommt, werden wir ab sofort ein genaueres Auge auf das 2022 Player Of The Year Ranking im Global Poker Index (GPI) für Deutschland werfen.