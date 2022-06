MLB: Max Kepler und Minnesota Twins mit Rückschlag gegen Cleveland Guardians

Max Kepler und die Minnesota Twins müssen in der MLB einen weiteren Rückschlag verkraften. Gegen den direkten Konkurrenten Cleveland Guardians gibt es eine knappe Pleite.

Der deutsche MLB-Star und seine Mannschaft haben das Topspiel in der AL Central gegen die Cleveland Guardians knapp mit 10:11 verloren. (DATEN: Alle Tabellen der MLB)

Kepler und Twins in der Krise

„Es gibt niemanden in unserem Klubhaus, der jetzt nicht angefressen ist“, sagte Manager Rocco Baldelli. „Wenn man bedenkt, wie wir in den letzten Tagen gespielt haben und dass wir einfach nicht in der Lage waren, den Job zu erledigen, sollten wir angefressen sein.“