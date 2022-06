AEW Dynamite: Ging dieser böse Auftritt von Christian Cage zu weit?

Bei der TV-Show Dynamite erklärte der langjährige Partner von Hall of Famer Edge seine Attacke auf den Jungstar in einer finsteren Ansprache mit diversen brisant-bösen Anspielungen - die auch vor Jungle Boys verstorbenem Vater Luke Perry nicht Halt machten. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW )

Christian Cage macht vor totem Luke Perry nicht Halt

Cage erklärte in einem Interview mit AEW-Kommentator Tony Schiavone, dass er nicht bei der Liga unterschrieben hätte, um jungen Talenten zu helfen, ihm gehe es nur ums Geld - und jeder, dem nicht passe, wie viel Geld er bei AEW verdiene, solle bitte auf seinen kostenlosen Rat hören, selbst so weit zu kommen, legendäre Matches zu bestreiten, an die man sich mehr als eine Woche erinnere (ein Seitenhieb in Bezug auf den vieldiskutierten und rätselhaften Wirbel um MJF, der weniger Gehalt als Cage kassieren soll).