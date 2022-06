Anzeige

BVB: Gehalt! Laufzeit! Ablöse! Die Details des Haller-Deals

Mit diesen Toren überzeugte Haller den BVB

Patrick Berger

Borussia Dortmund beendet seine Stürmersuche und verpflichtet Sébastien Haller als Ersatz für Erling Haaland. SPORT1 kennt die Details zum Haller-Deal.

Sébastien Haller wird ein Dortmunder!

Der Ex-Frankfurter (2017 und 2019) kehrt zurück in die Bundesliga. Der BVB und Ajax Amsterdam haben nach SPORT1-Informationen einen Durchbruch in den Verhandlungen erzielt.

Am Donnerstag wird der Mittelstürmer, der heute seinen 28. Geburtstag feiert, den Medizincheck im Pott absolvieren. Im Anschluss soll der ivorische Nationalspieler seinen neuen Vertrag unterzeichnen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Sébastien Haller: Die Details des BVB-Deals

SPORT1 kennt die Details des Haller-Deals.

Ablöse: Die Dortmunder überweisen einen fixen Sockelbetrag von 31 Millionen Euro an Amsterdam. Die Ablöse soll in mehreren Raten bezahlt werden. Vier weitere Millionen können durch Bonuszahlungen erreicht werden. Diese sind, so ist aus Amsterdam zu hören, realistisch zu erreichen.

Laufzeit: Der Mittelstürmer, der in Amsterdam eigentlich noch ein bis 2024 laufendes Arbeitspapier hat, wird nach erfolgreichem Medizincheck mit einem Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2026 ausgestattet. Nach Ende der Laufzeit wäre der in Frankreich geborene Knipser also 32 Jahre alt.

Haller-Gehalt: So viel zahlt der BVB

Gehalt: Bei Ajax Amsterdam zählt der einstige West-Ham-Profi (2019 bis 2021) zu den Topverdienern. Haller und die Stars Davy Klaassen, Dusan Tadic und Daley Blind verdienen laut verlässlichen und vereinsnahen Ajax-Quellen jährlich rund fünf Millionen Euro, was aufgrund von Steuervergünstigungen in der niederländischen Eredivisie etwa 3,5 Millionen Euro netto entspricht.

In Dortmund soll Haller nach SPORT1-Informationen künftig rund acht Millionen Euro brutto einstreichen, also etwas mehr als vier Millionen Euro netto. Damit verdient er weniger als die Routiniers Marco Reus und Mats Hummels. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Der Nachfolger von Erling Haaland (zu Manchester City) beim BVB ist mit Haller gefunden. An seine erfolgreiche Bundesliga-Zeit mit Frankfurt (33 Tore in 77 Spielen) und seine Mega-Quote bei Ajax (alle 83 Minuten ein Tor) will er nun in Dortmund anknüpfen.

