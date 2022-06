Bundesliga: Ex-Gladbach-Profi Vladimir Durkovic wird 1972 von Polizisten in Sion erschossen

Am 22. Juni jährt sich einer der schrecklichsten Todesfälle eines früheren Bundesliga-Spielers zum 50. Mal. Vladimir Durkovic, einst Profi bei Borussia Mönchengladbach, wird von einem angetrunkenen Polizisten nach einem Streit erschossen.

Vladimir Durkovic wollte den Tag im „La Matze“ ausklingen lassen. Mit zwei weiteren Fußballprofis betrat der Jugoslawe am 20. Juni 1972 die Diskothek in der schweizerischen Stadt Sion.

Das Trio feierte in die Nacht hinein. Es war kurz nach 2 Uhr, als sich Durkovic von René Quentin, seinem Teamkollegen beim FC Sion, verabschiedete.

In diesem Moment kam der Polizist Bernard Carruzzo aus der Disko. Er war feiern mit seinem Bekannten Francis Favre, einem Leutnant der Schweizer Armee. Carruzzo sah Pantelic und brüllte ihn an: „Hauen Sie ab! Scheiß Ausländer!“

Auf einmal zieht der Polizist seine Pistole

Die beiden Jugoslawen passten sich Carruzzos Tonfall an. Der Leutnant versuchte, die Lage zu beruhigen. Auf einmal zog Carruzzo seine Pistole und richtete sie auf Pantelic. Der blieb ruhig.

Also steckte Carruzzo die Waffe wieder weg. Es kam zu weiteren Beleidigungen. Schließlich begannen Durkovic und Carruzzo eine Rangelei. Wieder griff der Polizist zur Waffe - und diesmal drückte er ab.

Favre flüchtete. Durkovic sank zu Boden und stammelte: „Mich wegen so etwas zu töten. Mich deshalb zu ermorden.“

Täter fährt Schwerverletzten ins Krankenhaus

Carruzzo war über die Tat offenbar geschockt. Gemeinsam mit Pantelic hievte er Durkovic in dessen Auto. Carruzzo raste zum Kreiskrankenhaus von Sion.

Sie entfernten das Geschoss. Bei der Operation verlor Durkovic viel Blut. Am 22. Juni erlag er den Folgen der Verletzung.

Durkovic entscheidet sich für Fußballkarriere

Durkovic kam am 6. November 1937 im heutigen Kosovo in der Stadt Djakovica zur Welt. Er hatte sechs Geschwister.

Als 18-Jähriger wechselte er vom Provinzklub Napredak Krusevac zu Roter Stern Belgrad. Durkovic war Teil einer dominanten Mannschaft. Roter Stern gewann mit ihm fünf Meisterschaften und drei Mal den jugoslawischen Pokal.1959 debütierte Durkovic in der Nationalmannschaft.

Jugoslawien war damals eine große Nummer im Weltfußball. Mit Durkovic in der Abwehr holte das Team 1960 Olympiagold in Rom. 1962 stand er im WM-Kader.

In Chile traf Jugoslawien im Viertelfinale auf Deutschland. Durkovic und Co. gewannen die Partie mit 1:0. Am Ende schloss die Auswahl vom Balkan das Turnier auf Platz vier ab.