Mario Götze: Das sagt Joachim Löw zur Rückkehr in die Bundesliga

So stark ist Götze noch immer

Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hält eine Rückkehr von Weltmeister Mario Götze in die deutsche Nationalmannschaft für möglich.

„Er bringt alle Qualitäten dafür mit", sagte Löw bei Sky und verwies auf die Qualitäten von Götzes neuem Verein Eintracht Frankfurt: „Er wird wieder in der Champions League spielen, steht hier in der Bundesliga im Fokus und will sich für die WM empfehlen."