NFL: Stars wie Beckham Jr., Brown, Jones, Flowers, Fuller sind noch zu haben

Zahlreiche Profis haben in der NFL noch kein Team für die nächste Saison gefunden. SPORT1 zeigt die größten Stars, die noch ohne Vertrag dastehen.

Bereits am 8. September eröffnen die Champions von den Los Angeles Rams die neue Spielzeit. Schon einen Monat früher gehen die Vorbereitungsspiele los. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

Julio Jones

Die besten Tage hat der Wide Receiver ganz offensichtlich hinter sich. In der vergangenen Saison kam er bei den Tennessee Titans nur zu zehn Einsätzen und schwachen 434 Yards. Die Zusammenarbeit endete nach einem Jahr. Der 33-Jährige hatte im Jahr zuvor bei den Atlanta Falcons auch nur neun Spiele bestritten und den Rest verletzt gefehlt.

Will Fuller

Der Mann mit den langen Dreadlocks ist einer der talentiertesten Wide Receiver der NFL. Allerdings verpasst auch kaum ein Spieler so viele Partien wie der 28-Jährige. Seit seinem Rookie-Jahr 2016 hat er nie mehr als 16 Spiele in einer Saison bestritten. Zuletzt stand er bei den Miami Dolphins für ein Jahr unter Vertrag, absolvierte aber nur zwei Begegnungen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Odell Beckham Jr.

Bei den Los Angeles Rams schien es in der vergangenen Saison so, als würde Odell Beckham Jr. wieder zu seiner Topform finden. Doch ausgerechnet im Super Bowl riss sich der Superstar sein Kreuzband - zum zweiten mal in seiner Karriere. Die Rams hoffen laut NBC weiter auf eine Rückkehr, haben mit Allen Robinson aber bereits einen neuen Star auf der Position geholt.