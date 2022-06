Bayern-Transfer Sadio Mané mit Botschaft an FC Liverpool: "Ab jetzt Fan Nr. 1!"

Sadio Mané über Champions-League-Titel: „Bester Moment“

In der vergangenen Saison hätte der Verein beide Titel erneut holen können, in der höchsten Spielklasse Englands scheiterte Liverpool jedoch knapp an Dauerrivale Manchester City, in der Champions League behielt im Finale Real Madrid die Oberhand. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)