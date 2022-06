Carlos Alcaraz und Otte schlagen in Hamburg auf

Senkrechtstarter Carlos Alcaraz aus Spanien und der Kölner Oscar Otte schlagen im Juli beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum auf.

Senkrechtstarter Carlos Alcaraz aus Spanien und der Kölner Oscar Otte schlagen im Juli beim ATP-Turnier am Hamburger Rothenbaum auf. Das gaben die Veranstalter der Hamburg European Open (16. bis 24. Juli) bekannt.

Bei den Frauen führt Australian-Open-Finalistin Danielle Collins (USA) die Meldeliste an. Erstmals seit 1978 kämpfen Frauen und Männer in Hamburg wieder in derselben Turnierwoche um den Titel.