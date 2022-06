Schwimm-WM für US-Superstar Dressel beendet

US-Schwimmstar Caeleb Dressel verzichtet auf weitere Starts bei der WM in Budapest. Aus medizinischen Gründen ist das Turnier für ihn beendet.

Der siebenmalige Olympiasieger hatte am Dienstag aus „medizinischen Gründen“ seinen Start im Halbfinale über 100 m Freistil abgesagt. Am Mittwoch teilte das US-Team mit, dass der 25-Jährige nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung nicht mehr in Budapest schwimmen werde.