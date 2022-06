NHL: Moritz Seider zu seiner Wahl als Rookie des Jahres - "Es ist verrückt"

Kampf in der NHL: Top-Pick Moritz Seider will immer mehr!

Moritz Seider wird in der NHL als erster Deutscher überhaupt zum Rookie der Saison gewählt. Damit stellt der 21-Jährige auch einige Klublegenden seiner Detroit Red Wings in den Schatten.

Auf der Bühne der Amalie Arena in Tampa war Moritz Seider an seinem großen Tag zu Scherzen aufgelegt

Seider trug bei der feierlichen Awards Show einen feinen blauen Anzug und Fliege, eine Rede hatte er nicht vorbereitet. „Ich versuche, es nicht zu verderben“, sagte der Ausnahmespieler aus Zell an der Mosel und bedankte sich. Bei seinem Bruder, bei den Red Wings, der Stadt Detroit und natürlich bei seiner Freundin, Shorttrack-Olympionikin Anna Seidel, die mit nach Florida gereist war.

50 Scorerpunkte! Seider glänzt in seiner Rookie-Saison

Es sei „eine große Ehre“, den begehrten Preis zu erhalten, sagte Seider, der in seiner Debütsaison auf starke 50 Scorerpunkte kam und dabei 43 Assists gab. Damit führte er die Ranglisten unter den Rookie-Verteidigern an.

„Er hat in seinem ersten Jahr eine bemerkenswerte Präsenz gezeigt und das ganze Jahr stark gespielt“, sagte Bundestrainer Toni Söderholm. Seider habe „ganz Eishockey-Deutschland stolz gemacht“, betonte der Finne, sein Schützling sei „an erster Stelle sehr ehrgeizig als Person, er arbeitet sehr hart für das, was er erreichen will und bleibt fokussiert.“