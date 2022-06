25 Millionen Zuschuss für den Breitensport

Der Haushaltsausschuss des Bundestages will den von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Sportvereinen unter die Arme greifen.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages will den von der Corona-Pandemie schwer getroffenen Sportvereinen unter die Arme greifen. Am Mittwoch ist ein in Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und dem Bundesministerium des Innern (BMI) erstelltes „Maßnahmenpaket zum Neustart des Sports nach Corona“ über 25 Millionen Euro freigegeben worden.