Götze-Comeback: Die Bundesliga muss der Eintracht dankbar sein - Kommentar von Christopher Michel

So stark ist Götze noch immer

Es war ein Transfer mit Knalleffekt: Mario Götze kehrt in die Bundesliga zurück. Eintracht Frankfurt hat damit ein wertvolles Zeichen gesetzt, findet SPORT1-Reporter Christopher Michel.

„Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze!“ Es war der 13. Juli 2014, an dem Mario Götze mit seinem goldenen Treffer gegen Argentinien ein ganzes Land in den Freudentaumel versetzt hat. Torschütze mit 22 Jahren, Deutschland zum vierten Mal Weltmeister und somit ein Eintrag in die Geschichtsbücher.