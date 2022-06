Erscheint Overwatch 2 ohne Lootboxen? Wir klären auf!

Im Gegensatz zum Serienerstling erscheint der Hero-Shooter als free-to-play-Titel und ermöglicht so allen interessierten Spieler:innen einen kostenfreien Zugang. Nun wurde bekannt, dass Overwatch 2 offenbar nicht auf Lootboxen setzen wird. Wie sieht die Alternative aus?

Game Director Keller „Lootboxen waren schon immer ein Teil von Overwatch, aber ...“

In einem Interview mit GameSpot hat Game Director Aron Keller verlauten lassen, dass Blizzard im Gegensatz zum Vorgänger mit Overwatch 2 einen neuen Weg einschlagen möchte. Im Klartext heißt das, dass man in Zukunft auf Lootboxen verzichten und stattdessen eine Art Item Shop anbieten möchte, der eine Ähnlichkeit mit jenen Varianten besitzt, die in unzähligen MMOs zum Einsatz kommen.