Prime League Spieltag #7: Spandau gewinnt Top-Duell - PENTA versinkt im Chaos

Auch im Top-Spiel gegen Schalke 04 blieb Eintracht Spandau siegreich © Eintracht Spandau via Twitter

Am siebten Spieltag der heimischen Strauss Prime League kam es zum Top-Spiel zwischen Schalke 04 und Eintracht Spandau. Auch der Klassiker zwischen BIG und MOUZ sorgte für gute Unterhaltung. Im Tabellenkeller kommt PENTA 1860 nicht von der Stelle.

Ein Spieltag, an dem der Erst- gegen den Zweitplatzierten antritt, verspricht immer ein guter zu werden. So auch in der höchsten deutschsprachigen League-of-Legends-Liga, der Strauss Prime League.