Froome für Tour de France nominiert

Der viermalige Gesamtsieger Chris Froome hat es in das achtköpfige Aufgebot seines Profi-Radteams Israel-Premier Tech für die Tour de France geschafft.

Froome wird bei der am 1. Juli in Kopenhagen beginnenden Frankreich-Rundfahrt allerdings Helferdienste leisten müssen. Der Däne Jakob Fuglsang (37), Dritter der jüngsten Tour de Suisse, und der Kanadier Michael Woods (35) sollen wohl in Szene gesetzt werden.