Jürgen Klopp huldigt Sadio Mané! Emotionaler Abschied vom Liverpool-Coach

Der FC Bayern München begrüßt seinen neuen Weltstar, gleichzeitig verliert der FC Liverpool eine Vereinslegende. Jürgen Klopp richtet deswegen einen emotionalen Gruß an Sadio Mané.

Das Warten hat ein Ende: Am Mittwoch bestätigte der FC Bayern München offiziell die Verpflichtung von Sadio Mané.

Bis 2025 bindet sich der 30 Jahre alte Offensivspieler an den deutschen Rekordmeister.

Während die Fans an der Säbener Straße voller Vorfreude sind, heißt es beim FC Liverpool nun Abschied nehmen.

Mané-Abschied: Klopp huldigt Liverpool-Legende

Sechs Jahre spielte Mané an der Anfield Road und hatte einen maßgeblichen Anteil an allen Titeln der vergangenen Jahre - unter anderem dem Champions-League-Sieg 2019 sowie der Meisterschaft in der Premier League 2020.