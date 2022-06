Rocket League: Alle Infos zum Spring Split Major

Anzeige

Das Spring Split Major findet vom 29. Juni bis zum 3. Juli in der Copper Box Arena in London statt © Rocket League Esports via Twitter

Jonas Herrmann

Das Spring Split Major der RLCS steht vor der Tür. Wir sagen euch alles, was ihr wissen müsst.

Die Saison 21/22 der RLCS nähert sich mit großen Schritten ihrem Finale. Bevor in Dallas der Champion gekürt wird, treten einige der besten Teams der Welt noch im Major des abgelaufenen Spring Split an.

Insgesamt 16 Teams aus sechs verschiedenen Regionen treffen sich vom 29. Juni bis zum 3. Juli in der Copper Box Arena in London, um vor bis zu 7.500 Schaulustigen um die letzten Punkte der Saison und um das Preisgeld in Höhe von 90.000 US-Dollar zu wetteifern.

Rocket League Spring Split Major: Das ist der Modus

Wie schon bei den vergangenen drei Regionals wird wieder im Double-Elimination-Modus gespielt. Das bedeutet, jedes Team hat quasi zwei Leben und eine Gruppenphase gibt es nicht.

Wer ein Spiel verliert, landet erst im unteren Bracket des Turnierbaums, bei einer zweiten Niederlage ist man raus. Im Finale reicht dem Team aus dem Upper Bracket ein Sieg, während das Team, das von unten kommt, zweimal gewinnen muss (Bracket Reset).

Ab den Upper Bracket Semi Finals bzw. den Lower Bracket Quarter Finals wird im Best-of-7 gespielt, alle Duelle davor werden als Best-of-5 ausgetragen.

Favoriten und Überraschungen

Favorisiert sind natürlich wieder die Teams aus den beiden „Hauptregionen“ EU und NA. Gerade bei den letzten Majors konnten aber auch Teams aus anderen Teilen der Welt für Furore sorgen, eine Überraschung ist demnach immer möglich.

Nach dem Sieg im Winter Split Major ließ G2 Esports noch zwei weitere Triumphe bei den Regionals folgen und geht somit als Favorit ins Rennen. Beeindruckend war auch der Run des neu formierten Team BDS in Europa. Zwei Siege und eine Finalteilnahme bei den Regionals sprechen für sich.

Pünktlich zum Abschluss des Spring Split haben sich aber auch Faze und Moist Esports eindrucksvoll zurückgemeldet und konnten die Dominanz von G2 und BDS brechen. Mit ihnen wird ebenfalls zu rechnen sein.