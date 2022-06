Reaktionen zum Mané-Coup des FC Bayern: Schweinsteiger gratuliert, Klopp wehmütig

Am Mittwochmittag um 13.15 Uhr war es dann auch offiziell: Sadio Mané wechselt vom FC Liverpool zum FC Bayern in die Bundesliga!

Ein echter Transfercoup der Münchner - zumindest laut Sportvorstand Hasan Salihamidzic: „Mit Sadio Mané kommt ein internationaler Top-Star zum FC Bayern, der dem Weltfußball seinen Stempel aufgedrückt hat. Wir sind stolz, ihn nach München geholt zu haben.“ (BERICHT: Salihamidzic verrät: So kam ich auf die Idee mit Mané)

Sadio Mané zum FC Bayern: Stimmen und Reaktionen

Wir sind überzeugt, dass Sadio Mané unseren Fans in den nächsten Jahren mit seiner spektakulären Art zu spielen viel Freude bereiten wird. Er ist ehrgeizig und heiß, weitere Titel zu gewinnen. Mit Spielern wie ihm sind beim FC Bayern alle großen Ziele möglich. Dieses Paket ist sehr, sehr stark.“

Sadio Mané (Neuzugang des FC Bayern): „Ich bin sehr froh, jetzt endlich beim FC Bayern in München zu sein. Wir haben viele Gespräche geführt und ich habe von Beginn an das große Interesse dieses großen Klubs gespürt. Für mich gab es daher auch von Beginn an keinen Zweifel: Das ist der richtige Zeitpunkt für diese Herausforderung.