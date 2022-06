Fortnite Season 3: So findet ihr die besten exotischen & mythischen Waffen!

Exotische Waffen sind die teuersten aber eben auch seltensten Items, die es in Fortnite gibt. Um sie zu bekommen, muss investiert werden, und zwar in Form von Goldbarren.

Fortnite - Shotgun bis Sniper: Mit diesen Waffen gelingt der Sieg

Wer sich zu Beginn ein gutes Plätzchen am Rande der Map sichert, defensiv bleibt und sich zunächst auf die Pflanzen-Pflege konzentriert, kann an so an herausragende Waffen kommen.