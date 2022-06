Fußball: Bundesliga der Amputierten vor Saisonstart

Die Fußball-Bundesliga der Amputierten startet am Samstag in ihre zweite Saison.

Die Fußball-Bundesliga der Amputierten startet am Samstag in ihre zweite Saison. Titelverteidiger Anpfiff Hoffenheim, Fortuna Düsseldorf und eine Spielgemeinschaft Nord-Ost aus dem Hamburger SV, Tennis Borussia Berlin und den Sportfreunden Braunschweig spielen in Berlin wieder um die Meisterschaft.

Erstmals werden die Spiele bei Sportdeutschland TV am Samstag und Sonntag im Livestream übertragen. Es folgen ein weiterer Doppelspieltag in Wetzlar im September und das Saisonfinale am 29. Oktober in Saarbrücken.