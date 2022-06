FC Bayern mit Sadio Mané: Wie passt er ins Nagelsmann-System?

Sadio Mané wechselt vom FC Liverpool zum Rekordmeister, unterschreibt einen Dreijahresvertrag in München. Nach SPORT1 -Informationen kostet er die Münchner 32 Millionen Euro plus neun Millionen möglicher Boni.

Auf den Trainingsauftakt am 8. Juli werden nicht nur die Fans, sondern auch Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hinfiebern.

Variante 1: Mané als linker Flügel

Und auch torgefährlich: In seinen 269 Einsätzen für den englischen Vizemeister traf er 120-mal, legte dazu 48 weitere Treffer auf. Am liebsten kommt der Rechtsfuß aus der Tiefe und zieht mit Tempo in Richtung Strafraum.