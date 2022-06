Nächster Transfercoup? Eintracht Frankfurt offenbar an Julian Weigl interessiert

Demnach will der 26-Jährige Benfica Lissabon gerne verlassen, auch um seine Chancen in der DFB-Elf zu erhöhen. Weigl hat in Portugal noch einen Vertrag bis 2024. In diesem ist eine Ausstiegsklausel von 100 Millionen Euro veranschlagt. Allerdings setzen die Portugiesen oft utopische Preisschilder für ihre Spieler.