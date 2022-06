Hasan Salihamidzic enthüllt: So kam ich auf die Idee mit Sadio Mané zum FC Bayern

In einem Interview verrät Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic, wie er auf die Idee mit Sadio Mané kam, wie die Verhandlungen mit Liverpool liefenund spricht über die „Spartak-Moskau-Klausel“.

Noch vor der offiziellen Präsentation des Top-Neuzugangs am Mittwoch gewährte der Bayern-Boss Einblicke in die Verhandlungen mit dem Stürmer sowie dem FC Liverpool.

Demnach kam Salihamidzic bereits vor geraumer Zeit in seinem eigenen Garten auf die Idee, sich näher mit Mané zu beschäftigen: „Marco Neppe, unser Technischer Direktor, und ich saßen mit Björn Bezemer und Daniel Delonga zusammen, die mit Ihrer Agentur ROOF Serge Gnabry beraten“, berichtete Salihamidzic in der Sport Bild: „Dabei fiel erstmals der Name Sadio Mané, der ebenfalls von Björn betreut wird.“ (BERICHT: Mané da! Das sagt Salihamidzic jetzt zum Fall Lewy)