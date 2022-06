Bundesliga: Niko Kovac will mit dem VfL Wolfsburg "Titel holen"

An seinen Ambitionen ließ er nach seiner Rückkehr nach Deutschland jedenfalls keine Zweifel aufkommen. „Wir von unserer Seite, von Klubseite und von Trainerseite, wollen Titel holen“, hatte Kovac am Montag bei seiner Vorstellung gesagt. Ob dies auch möglich sei, fügte er mit einem breiten Grinsen an, „werden wir am Ende der Saison hoffentlich wieder besprechen“.