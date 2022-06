BVB Transfer perfekt! Sébastien Haller wechselt zu Dortmund - Ajax stimmt Wechsel zu

Die Dortmunder überweisen nach SPORT1 -Informationen einen Sockelbetrag von 31 Millionen Euro an den niederländischen Serienmeister, weitere vier Millionen Euro können durch Bonuszahlungen in den nächsten Jahren hinzukommen.

BVB mit Ajax einig: Sebastien Haller im Anflug

Haller, der zurzeit noch in der Elfenbeinküste Urlaub macht, soll am Donnerstag den Medizincheck in Dortmund machen. Der Ex-Frankfurt-Star (2017 bis 2019) wird nach erfolgreichen Untersuchungen bei seinem neuen Arbeitgeber unterzeichnen und am Montag am Trainingsauftakt teilnehmen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)