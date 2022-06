Geiger und Rydzek fordern Frauen-Kombination bei Olympia

NORDIC SKIING - Nordic Opening KUUSAMO,FINLAND,25.NOV.18 - NORDIC SKIING, NORDIC COMBINED, CROSS COUNTRY - FIS World Cup, Nordic Opening, 4 x 5km, team event. Image shows Johannes Rydzek and Vinzenz Geiger (GER). GEPAxpictures xHaraldxSteiner © Imago

Prominente Wintersportler wie Karl Geiger und Johannes Rydzek haben die Aufnahme der Nordischen Kombiniererinnen in das Olympia-Programm gefordert.

„Die Entscheidung am Freitag ist wegweisend für die ganze Sportart“, sagte der sechsmalige Weltmeister Rydzek. Skispringer Geiger, als Kind selbst Kombinierer, sorgt sich sogar um die Zukunft der gesamten Disziplin.

Eine Sportart "mit so einer Tradition" dürfe nicht aus dem Programm fallen, sagte Geiger. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheidet am Freitag über die Aufnahme der Frauen für die Winterspiele 2026. Die große Sorge: Sollte es bei einem "Nein" bleiben, könnte es 2030 auch den Männern an den Kragen gehen.