Tennis, WTA: Serena Williams zweifelte am Comeback

„Habe ich jemals daran gezweifelt, dass ich zurückkehren werde? Auf jeden Fall, ganz sicher“, sagte die 40-Jährige, nachdem sie beim WTA-Rasenturnier im englischen Eastbourne ihr Auftaktmatch im Doppel an der Seite der Tunesierin Ons Jabeur gewonnen hatte. Jetzt, so Williams, fühle sich ihr Körper jedoch „großartig an“.

Serena feiert Comeback nach 357 Tagen

Ein Riss in der hinteren Oberschenkelmuskulatur hatte Williams zu einer monatelangen Auszeit gezwungen. Beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon in der kommenden Woche tritt sie per Wildcard an. Das Turnier im Südwesten Londons hat sie siebenmal gewonnen, zuletzt 2016.