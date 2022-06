Finale Bilanz: Spiele von Tokio doppelt so teuer wie geplant

Olympia in Tokio doppelt so teuer. © AFP/SID/MANAN VATSYAYANA

Die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr in Tokio waren mehr als doppelt so teuer wie ursprünglich geplant. Das Organisationskomitee bezifferte die Kosten bei seiner finalen Bilanz auf 12,4 Milliarden Euro. Bei der Bewerbung für die Austragung im Jahr 2013 hatte die japanische Hauptstadt noch mit Ausgaben in Höhe von rund sechs Milliarden Euro geplant.