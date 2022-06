NHL: Historische Auszeichnung! Moritz Seider zum Rookie des Jahres gewählt

Kampf in der NHL: Top-Pick Moritz Seider will immer mehr!

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler ist in der NHL zum Rookie des Jahres gewählt worden. Damit ist er der erste Profi aus Deutschland, der sich diesen Titel holen konnte.

Der 21-Jährige von den Detroit Reds Wings erhielt am Dienstag die Calder Trophy für seine starken Leistungen in seiner Debütsaison. Insgesamt kam er auf 50 Punkte, den dritthöchsten Wert eines Rookie-Verteidigers in den vergangenen 30 Jahren, und gab dabei 43 Assists. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NHL)