Bundesliga, Transfer-News: Mario Götze verrät: Das war der Anteil von Trapp und Rode am Eintracht-Wechsel

So stark ist Götze noch immer

Dass sich der 30-Jährige für den Europa-League-Sieger entschieden hat, liegt auch am Austausch mit Kevin Trapp und Sebastian Rode. Götze verriet, dass er mit seinen beiden ehemaligen Team-Kollegen zuvor Kontakt hatte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Ja, ich kenne beide tatsächlich. Mit Kevin ( Trapp ) habe ich in der Nationalmannschaft gespielt. Mit Seppl ( Sebastian Rode, Anm. d. Red. ) war ich zusammen bei Dortmund und Bayern. Wir kennen uns schon ein paar Jährchen. Wir haben mal geschrieben, hin- und hergetextet und auch kurz gesprochen. Es war durchweg positiv“, sagte der Offensivspieler im ersten Vereinsinterview.

Götze: Das sind meine Ziele bei Eintracht Frankfurt

„Es gab mehrere Gründe, sogar sehr viele. Für mich vor allem zurück in die Bundesliga zu gehen, eine sehr herausfordernde Liga, die Gespräche mit Markus Krösche - all das hat dazu geführt, dass ich mich für die Eintracht entschieden habe“, ergänzte der Vater eines Sohnes, dem auch die Familie sehr wichtig ist, und die ihn auch in seiner Entscheidung beeinflusst hat.