Sadio Mané verrät: Darum gehe ich zum FC Bayern

„Mein Leben war schon immer eine Herausforderung. Als mir mein Berater das erste Mal von dem Interesse von Bayern München erzählt hat, war ich gleich Feuer und Flamme“, erzählte der Senegalese am Rande seines ersten Tages in München der Bild .

Sadio Mané: Ich wollte nur zum FC Bayern

Salihamidzic betonte, dass Mané gierig auf Titel sei. Führt er die Bayern sogar zum Triumph in der Champions League? „Ich will nicht Nein sagen. Jedes Kind will die Champions League gewinnen, jeder Fußballspieler in der Welt. Ich bin jetzt in einem sehr, sehr konkurrenzfähigen Team“, betonte der vielseitige Offensivspieler.