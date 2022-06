Fecht-EM: Alexandra Ndolo verpasst mit Degen-Team eine Medaille

Alexandra Ndolo hat auch im zweiten Anlauf bei der Fecht-EM in Antalya eine Medaille verpasst. Drei Tage nach ihrem Viertelfinal-Aus im Degen-Einzel scheiterte die 35 Jahre alte Leverkusenerin auch im Mannschaftswettbewerb in der Runde der besten Acht.

Am Freitag hatte Leonie Ebert dem deutschen Team mit ihrem Einzel-Titel im Florett einen Start nach Maß in die Titelkämpfe in der Türkei beschert, am Montag legte sie mit dem Team nach und holte Bronze.