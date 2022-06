Bundesliga: Startet Luca Netz bei Borussia Mönchengladbach durch?

Farke tritt Gladbach-Job an: "Vielleicht die 1D-Lösung"

Luca Netz geht bei Borussia Mönchengladbach in sein zweites Jahr. Der 19-Jährige möchte unumstrittener Stammspieler werden - und tut eine Menge dafür.

Da will es einer aber so richtig wissen!

Erstmals seit zehn Jahren hat Gladbach die Spielzeit nicht in den Top-10 abgeschlossen und Trainer Adi Hütter musste nach nur einer Saison wieder gehen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Netz bekam in der Bundesliga zwar 17 Startelfeinsätze, aber saß auch achtmal ohne Einwechslung nur auf Bank. In der kommenden Saison soll alles anders werden und der 19-Jährige hat ein klares Ziel: Er will die Nummer 1 auf der Linksverteidigerposition werden! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)