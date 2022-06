Rekordablöse für den VfL Bochum: Top-Talent Armel Bella Kotchap wechselt nach Southampton

Bochum stößt in „nie dagewesene Dimensionen vor“

Bella Kotchap sagte in einem von Southampton verbreiteten Statement: „Jeder junge Spieler träumt davon, einmal in der Premier League zu spielen. Dass der Coach so viel Interesse an mir gezeigt hat und auch meine Sprache spricht, hatte einen großen Einfluss.“ Der frühere Bundesliga-Coach Hasenhüttl meinte: „Armel bringt riesiges Potenzial mit.“