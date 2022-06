Schwimm-WM: Florian Wellbrock schreibt mit WM-Silber über 800 m Geschichte

Florian Wellbrock sorgt bei der Schwimm-WM in Budapest für die nächste deutsche Medaille. Es ist eine ganz besondere für den Olympiasieger.

Nach dem packenden Endspurt in deutscher Rekordzeit zu WM-Silber pustete Florian Wellbrock erst einmal kräftig durch, dann klatschte der Olympiasieger mit seinem ukrainischen Freund Michailo Romantschuk ab.

Der Fluch über 800 Freistil ist gebannt: Erstmals gewann der Magdeburger auf der Weltbühne eine Medaille über diese Distanz - als erster Deutscher in der WM-Geschichte. (BERICHT: Ein neuer deutscher Star ist geboren)

Wellbrock freut sich über deutschen Rekord

Der Amerikaner war wie in Tokio wieder auf der letzten Bahn vorbeigeflogen. „Aber mit dem deutschen Rekord bin ich sehr zufrieden. Die 800 haben noch nie so gut geklappt wie heute.“

Wellbrock bescherte dem deutschen Team damit die dritte WM-Medaille - die dritte in Silber. „Vielleicht können wir noch mal eine andere Farbe aus dem Becken holen, sonst wird‘s langweilig“, meinte er schmunzelnd. Für Bronze-Gewinner Romantschuk, der seit Kriegsbeginn auf seine Einladung die Magdeburger Trainingsgruppe ergänzt, „freue ich mich mit“.

WM-Gold über 1500 Meter das Ziel

Im 1500-m-Rennen ab Freitag sind die beiden deutschen Schwimmstars aber wieder Rivalen. Als Titelverteidiger peilt Wellbrock ganz klar Platz eins an. „Auf meinem Niveau geht man an den Beckenrand und will Gold“, sagte er: „Ich brauche da nicht zu stehen und die Hosen voll zu haben.“