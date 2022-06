Bundesliga: BVB-Boss Watzke reagiert auf Mario-Götze-Rückkehr & gratuliert Eintracht Frankfurt

So stark ist Götze noch immer

Nun ist es amtlich: Mario Götze ist zurück in der Bundesliga! (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Der WM-Held von 2014 hat am Dienstag einen Dreijahresvertrag bei Eintracht Frankfurt unterschrieben. Die Hessen machten von einer Ausstiegsklausel in Höhe von vier Millionen Euro Gebrauch und eisten den Spielmacher so trotz Vertrag bis 2024 von PSV Eindhoven los.