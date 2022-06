ATP-Turnier auf Mallorca: Daniel Altmaier steht im Achtelfinale

Daniel Altmaier steht beim ATP-Turnier auf Mallorca in der Runde der letzten 16. Damit feiert er den ersten Sieg in der Rasensaison.

Tennisprofi Daniel Altmaier hat beim ATP-Turnier auf Mallorca das Achtelfinale erreicht. Der 23-Jährige aus Kempen setzte sich in seinem Auftaktmatch gegen den Serben Dusan Lajovic mit 7:5, 7:6 (7:2) durch und trifft nun auf Sebastian Baez (Argentinien/Nr. 8) oder Jordan Thompson (Australien).

Er hatte sowohl beim Turnier in Halle als auch in Stuttgart bereits in der ersten Runde verloren.