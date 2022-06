Mario Götze wechselt zu Eintracht Frankfurt

Mario Götze kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der deutsche Siegtorschütze im WM-Finale 2014 wechselt von Eindhoven zu Eintracht Frankfurt.

Frankfurt am Main (SID) - Mario Götze kehrt in die Fußball-Bundesliga zurück. Der deutsche Siegtorschütze im WM-Finale 2014 wechselt von der PSV Eindhoven zum Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt. Wie der Verein am Dienstag bekannt gab, erhält der 30-Jährige einen Dreijahresvertrag, er soll etwa drei Millionen Euro Ablöse kosten.