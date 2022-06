Anzeige

Es ist offiziell! Das Six Major kommt nach Berlin! R6S: Das Six Major kommt nach Berlin!

Shooter-Action im Herzen Berlins - Rainbow Six Major © Ubisoft

Fatih Öztürk

Es ist offiziell! Erstmals findet die Rainbow Six Siege Großveranstaltung in Deutschland statt. Als Veranstaltungsort wurde das Theater am Potsdamer Platz festgelegt.

Nicht lange dauerte es, bis die Community die kryptische Botschaft entschlüsselt hatte, die am 20. Juni auf den Rainbow Six Twitter Channels aufgetaucht war. Gestreut wurden die ersten Hinweise auf den Austragungsort des kommenden Major Events.

Anzeige

Vor Ort und Publikum

Nun ist es offiziell, Ubisoft gaben die Eckdaten des internationalen Wettbewerbs bekannt. Von 15. – 21. August 2022 wird das Six Major in Deutschland stattfinden. Fans des Spiels dürften sich besonders darüber freuen, dass die Veranstaltung auch Besucher vorgesehen hat. „Der einzigartige Veranstaltungsort im Herzen Berlins, das Theater am Potsdamer Platz, wird zudem an den letzten drei Tagen während der Playoffs und des großen Finales ein Live-Publikum begrüßen“, heißt es in der Presseaussendung.

• Gruppenphase: 15. bis 17. August – Hinter verschlossenen Türen

• Playoffs: 19. bis 20. August – Für die Öffentlichkeit zugänglich

• Große Finale: 21. August – Für die Öffentlichkeit zugänglich

Rückkehr nach Deutschland

„Die Six Majors, die im Mai, August und November stattfinden, sind eines der größten internationalen E-Sport-Events für Rainbow Six Siege. (…) In den nächsten Wochen werden die Teams aus dem asiatisch-pazifischen Raum, Europa, Lateinamerika und Nordamerika in den regionalen Ligen antreten, um sich für das Six Berlin Major zu qualifizieren. Die besten 16 Teams werden sich die Möglichkeit erkämpfen, nach Deutschland zu reisen.“ Am Ende geht es um Preisgeld und Ranglistenpunkte, die den Teams die Teilnahme am Six Invitational 2023 ermöglichen.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++