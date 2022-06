Gibt es bald ein Fußball-Stadion für eine Million Fans? Design-Entwurf verblüfft

Platz für eine Millionen Zuschauer - wird das in Zukunft einmal möglich? Der Prototyp eines Arena-Designs versetzt die Fußballwelt jedenfalls schon mal ins Staunen.

Der Fußball gilt als die beliebteste Sportart der Welt und lockt abertausend Anhänger in die Stadien.

Kein Wunder also, dass Vereine durch teils beeindruckend große Bauten ihren Fans ausreichend Platz bieten wollen. Doch geht da noch viel, viel mehr?! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Ein Giga-Stadion für eine Millionen Fans

Der Prototyp, der einem Spinnennetz ähnelt, ist zwar lediglich ein reines Gedankenexperiment, aber dennoch ein bemerkenswerter Anblick für die Fantasie - verbunden mit unzähligen Fragen: Könnte ein Fußballtempel dereinst wirklich so aussehen? Und welche Schwierigkeiten würden dann auf einen Veranstalter zukommen?

BVB-Arena in Deutschland unübertroffen

In Deutschland ist die Heimspielstätte von Borussia Dortmund , der Signal Iduna Park, mit über 81.000 Plätzen das größte Stadion.

Was bedeutet: Das Giga-Stadion von Pfeiffer würde also zehn Mal so viele Anhänger fassen können.