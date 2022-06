FIFAe Nations Cup: WM-Teilnahme geglückt! DFB-Team fährt als "Vize-Europameister" nach Kopenhagen

Die deutsche eNationalmannschaft hat sich für die Weltmeisterschaft in Kopenhagen qualifiziert. Im europäischen Finale verlor man zwar knapp gegen Portugal mit 2:3, das WM-Ticket lösten Umut und xMusti19 aber schon zuvor ein.

Vom 27. bis 30. Juli findet in Kopenhagen, Dänemark, der FIFAe Nations Cup statt. Die 24 besten Teams aus aller Welt spielen dort um 400.000 US-Dollar Preisgeld im 2vs2-Format. Deutschland gelang nun in den europäischen Playoffs die Qualifikation für die hochdotierte Weltmeisterschaft in FIFA 22.