ZDF holt Olympiasieger Rauhe als Kanu-Experten

Das ZDF erweitert seinen Expertenkreis um Kanu-Olympiasieger und Tokio-Fahnenträger Ronald Rauhe. Der 40-Jährige, der in seiner erfolgreichen Rennsport-Karriere Gold im Zweier- (2004) und Viererkajak (2020) holte, gibt diese Woche seine Premiere bei den Finals in Berlin (23. bis 26. Juni).

Am Donnerstag ist Rauhe, im Vorjahr deutscher Fahnenträger bei der Schlussfeier der Sommerspiele, als Co-Kommentator beim Kanupolo der Männer im Livestream im Einsatz. Zum TV-Debüt kommt es am Freitag. Rauhe hatte seine Karriere nach dem Highlight in Tokio beendet.