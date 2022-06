Tour de France: Rad-Star nach schwerem Sturz zurück! Alaphilippe-Comeback bei der Tour?

Der 30-Jährige vom Team Quick-Step Alpha Vinyl wird am Sonntag bei den französischen Meisterschaften im Straßenrennen starten.

Comeback bei der Tour de France noch offen

Ob er nach seinem Comeback auch bei der Tour de France (ab 1. Juli) antreten wird, ist noch offen. Am Wochenende muss Alaphilippe 241,7 km auf einer Strecke mit Start und Ziel in Cholet bei Nantes bewältigen.

Bei der Frankreich-Rundfahrt hatte Alaphilippe 2018 das Bergtrikot gewonnen, 2019 war der Allrounder Fünfter geworden. In den vergangenen vier Jahren hat er bei der Tour, die in dieser Saison in Kopenhagen startet, jeweils mindestens eine Etappe gewonnen.