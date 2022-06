Transfermarkt: Gladbach verlängert mit Torhüter Kersken - Leihe nach Meppen

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit seinem Nachwuchstorhüter Jonas Kersken bis 2025 verlängert und leiht den 21-Jährigen in die 3. Liga aus.

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit seinem Nachwuchstorhüter Jonas Kersken bis 2025 verlängert und leiht den 21-Jährigen in die 3. Liga aus.

Kersken werde in der kommenden Saison für den SV Meppen spielen, teilte der Bundesligist am Dienstag mit.

In den vergangenen Jahren war er zumeist in der U23 der Borussia in der Regionalliga aufgelaufen.