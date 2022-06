Eintracht Frankfurt vor Verpflichtung von Mario Götze - Fan-Stimmen zum möglichen SGE-Transfer

Der 30-Jährige kann dank einer geringen Ausstiegsklausel den niederländischen Verein PSV Eindhoven vorzeitig verlassen und wird am Dienstag am Main erwartet .

Götze zur Eintracht - eine Win-Win-Situation?

SPORT1-User „ Reiner Erler “ via Facebook : „Ich hoffe Mario schlägt ein und zeigt allen, was für ein Weltklassespieler er eigentlich ist.“

SPORT1-User „Tobias Schrammek“ via Facebook: „Glückwunsch an die Adler! Ein klasse Deal und ich freue mich Götze wieder in der Bundesliga zu sehen. Hoffen wir für Frankfurt, dass er einschlägt und allen Kritikern noch nochmal zeigt, was er drauf hat!“