PSG-Star Neymar bei der Poker-WM 2022 in Las Vegas

Hand #1: Neymar erhöht aus früher Position, Kosei Ichinose mit der 3-Bet aus dem Small Blind. Neymar bezahlt. Im Flop Q♣️8♥️8♦️. Ichinose checkt, Neymar setzt, Ichinose mit dem Check-Reise. Neymar bezahlt, die Spieler sehen die 9♠️ auf dem Turn. Ichinose setzt den Zorn und auch den 9♥️ River, Neymar bezahlt in beiden Fällen. Ichinose zeigt A♣️Q♦️, spielt also Paar Damen und Paar Neuner. Neymar zeigt seine Hand nicht.

Aber Neymar konnte auch Hände gewinnen. So z.B. Hand #6: Kosei Ichinose erhöht aus mittlerer Position, Neymar bezahlt aus dem cutoff. Der Flop kommt K♦️5♥️4♥️, Neymar bezahlt eine Bet von Ichinose. 2♥️ auf dem Turn, wieder setzt Ichinose, Neymar diesmal mit dem Raise, Ichinose callt. 5♣️ auf dem River, Ichinose check-all. Neymar zeigt K♣️6♣️, hat also den König auf dem Flop getroffen. Vielleicht hat sein missglückter Bluff dazu beigetragen, dass sein Gegner hier durchbezahlt.

Später wurde ein privates 16-Spieler Sit & Go gespielt, auch hier blieb Neymar ohne Erfolg. Häufig in seiner Entourage zu finden, sind die beiden brasilianischen Pros Andre Akkari und Rafael Moraes. „Ich habe zuletzt immer wieder gegen sie gewonnen“, ließ Neymar verlauten. „Sie sind über das Pokerspiel meine Freunde geworden. Ich lerne jedes Mal von ihnen. Ich bin sehr stolz, dass sie meine Freunde sind. Und es ist ja auch kostenlose Unterricht, oder?“

Aktuell sitzt Neymar ausgesprochen erfolgreich in einem Turnier, dass seinem Stil scheinbar deutlich zuträglicher ist. In „Event #41: $1.000 Super Turbo Bounty No-Limit Holdem“ wird, wie der Name vermuten lässt, mit kurzen Levelzeiten durch das Turnier gepflügt. Alle 20 Minuten Blinderhöhung; eliminiert man einen Spieler, so bekommt man $300 Prämie (Bounty). Von ursprünglich 2227 Spielern verbleiben aktuell noch 48, Neymar liegt auf Rang 10.